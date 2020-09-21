О чем врут в резюме россияне

Согласно опросу сервиса Работа.ру, большинство респондентов (85%) отметили, что они указывают в резюме только правдивую информацию. 15% опрошенных при этом указали, что некоторые пункты в их документе преувеличены.

На начальных этапах для получения желаемой должности абсолютно честны с работодателей были 75% респондентов. При этом 9% опрошенных отметили, что им приходилось скрывать причины увольнения с прошлых мест работы, а 7% — наличие вредных привычек. 6% участников исследования указали, что сознательно завышали опыт работы в резюме, 5% врали по поводу владения некоторыми навыками, а 4% — на счет владения иностранными языками. 3% соискателей приходилось в жизни указывать в резюме ненастоящий возраст, по 1% жителей России указывали в опыте работы компании, в которых не работали, или предоставляли несуществующие рекомендации.

«Как правило, все преувеличения или какая-либо сокрытая информация от соискателя становится очевидна работодателю уже на первом собеседовании. Мы рекомендуем всем кандидатам составлять более содержательные резюме и по возможности подкреплять описание своих навыков реально существующими цифрами и фактами с прошлых мест работы. Это поможет обратить на себя внимание добросовестных и надежных работодателей и выстроить с ними более доверительные отношения на самом старте знакомства», — прокомментировала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.