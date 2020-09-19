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В Эстонии из-за коронавируса запретят продавать алкоголь ночью

Запрет вступит в силу 26 сентября с полуночи и будет распространяться на бары, рестораны, театры, отели, ночные клубы период с 00:00 до 10:00, сообщает РБК.

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Ограничение продлится до 24 октября, но эстонское правительство не исключает его дальнейшего продления. Решение было принято на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

«В Эстонии произошло резкое увеличение распространения COVID-19. Как мы видели, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя влияет на поведение людей, способствуя распространению вируса», — объяснил введение запрета премьер-министр страны Юри Ратас.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России впервые с июля выявлено шесть тысяч заразившихся коронавирусом
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В Эстонии из-за коронавируса запретят продавать алкоголь ночью
Все материалы сюжета

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