В Эстонии из-за коронавируса запретят продавать алкоголь ночью

Запрет вступит в силу 26 сентября с полуночи и будет распространяться на бары, рестораны, театры, отели, ночные клубы период с 00:00 до 10:00, сообщает РБК.

Ограничение продлится до 24 октября, но эстонское правительство не исключает его дальнейшего продления. Решение было принято на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

«В Эстонии произошло резкое увеличение распространения COVID-19. Как мы видели, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя влияет на поведение людей, способствуя распространению вируса», — объяснил введение запрета премьер-министр страны Юри Ратас.