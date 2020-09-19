В Иркутске установят 6 светофоров

Новые светофоры устанавливают на «очагах аварийности» для снижения количества дорожно-транспортных происшествий, сообщают в мэрии Иркутска.

Новые светофорные объекты появились на ул. Костычева – ул.Стасова; ул. Степана Разина, 5; ул. Чапаева – ул. Первомайская, ул. Радищева, 130, бульвар Постышева и ул. Сурнова. Кроме того, будет проведена реконструкция светофорных объектов на пересечениях дорог: ул. Трилиссера – ул. 25 Октября, ул. Седова – ул. 4я Советская, ул. Трилиссера – ул. Седова, ул. Советская – ул. 25 Октября – ул. Парковая. На данных участках будут добавлены пешеходные фазы и обустроены тротуары.