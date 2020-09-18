С 6.00 19 сентября до 23.00 23 сентября движение по улице Красноказачья на участке от улицы Лызина до улицы Трудовых резервов будет запрещено. Это связано с проведением аварийных работ на теплосети, сообщают в городской администрации.
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С 19 по 23 сентября движение ограничат по улице Красноказачья в Иркутске
/ Сибирское Информационное Агентство /
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