Запрет на движение автотранспорта по улице Бабушкина продлен до 1 октября. Напомним, что по улице Бабушкина на участке от Карла Либкнехта до Дзержинского проводят земляные работы по ремонту тепловых сетей, сообщают в мэрии Иркутска.
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В Иркутске продлили запрет на проезд по улице Бабушкина до 1 октября
/ Сибирское Информационное Агентство /
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