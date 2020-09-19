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В Иркутске продлили запрет на проезд по улице Бабушкина до 1 октября

Запрет на движение автотранспорта по улице Бабушкина продлен до 1 октября. Напомним, что по улице Бабушкина на участке от Карла Либкнехта до Дзержинского проводят земляные работы по ремонту тепловых сетей, сообщают в мэрии Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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