Мэр Иркутска Руслан Болотов раскритиковал качество ремонта на плотине ГЭС.

“Посмотрел ход ремонта дороги на плотине ГЭС. Качество работ по укладке асфальта не поддаётся критике - замечания и к производству работ, и к технике. Такой ремонт принимать не будем. Направил телефонограмму заказчикам, чтобы обратили внимание на своих подрядчиков”, - заявил он на своей странице в сети Facebook в субботу, 19 сентября.

Мэр пообещал контролировать ремонт в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, расчетный срок ремонта дороги, согласованный с администрацией Иркутска – 30 сентября. Однако, учитывая плотности транспортного потока и постоянные пробки, было решено завершить ремонт к 15 сентября. Но проливные дожди помешали завершить ремонт к данному сроку.