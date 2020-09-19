Новости

Руслан Болотов раскритиковал качество ремонта на плотине ГЭС

Мэр Иркутска Руслан Болотов раскритиковал качество ремонта на плотине ГЭС.

“Посмотрел ход ремонта дороги на плотине ГЭС. Качество работ по укладке асфальта не поддаётся критике - замечания и к производству работ, и к технике. Такой ремонт принимать не будем. Направил телефонограмму заказчикам, чтобы обратили внимание на своих подрядчиков”, - заявил он на своей странице в сети Facebook  в субботу, 19 сентября.

Мэр пообещал контролировать ремонт в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, расчетный срок ремонта дороги, согласованный с администрацией Иркутска – 30 сентября. Однако, учитывая плотности транспортного потока и постоянные пробки, было решено завершить ремонт к 15 сентября. Но проливные дожди помешали завершить ремонт к данному сроку.


<p>Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/bolotov.rus/posts/147308570382294\">https://www.facebook.com/bolotov.rus/posts/147308570382294</a></p> <p>Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/bolotov.rus/posts/147308570382294\">https://www.facebook.com/bolotov.rus/posts/147308570382294</a></p> <p>Фото: <a href=\"https://www.facebook.com/bolotov.rus/posts/147308570382294\">https://www.facebook.com/bolotov.rus/posts/147308570382294</a></p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России впервые с июля выявлено шесть тысяч заразившихся коронавирусом
Кобзев: Вопрос по открытию детских садов в Иркутской области будет решен в понедельник
В Эстонии из-за коронавируса запретят продавать алкоголь ночью
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании