Кобзев: Вопрос по открытию детских садов в Иркутской области будет решен в понедельник

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в сети Инстаграм, что в понедельник, 22 сентября, на заседании оперативного штаба будет принято решение, начнут ли детские сады работу в обычном режиме.

Напомним, что до сих пор из-за коронавируса дошкольные учреждения по-прежнему работают в режиме дежурных групп.

По словам главы региона, многих родителей это беспокоит. В связи с этим он дал поручение региональному Роспотребнадзору подробно изучить ситуацию.

“Ситуацию с COVID-19 в Иркутской области по-прежнему нельзя назвать спокойной, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Инфекция есть, она распространяется, хотя уже и не такими темпами, как раньше. Тем не менее, мы все должны продолжать соблюдать осторожность - впереди пик сезонной заболеваемости ОРВИ”.

По данным оперативного штаба, в Иркутской области в пятницу, 18 сентября, число новых случаев коронавируса увеличилось в 1,5 раза до 123, при этом в предыдущие дни регистрировалось обычно не более 73-80 случаев COVID-19. В России число новых заражений коронавирусом растет пятый день подряд. За последние сутки выявлено 5905 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1 091 186.