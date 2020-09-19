ПСБ: Падение инвестиций в секторе малого бизнеса во 2 квартале оказалось не слишком драматичным

По оценкам экспертов НИУ ВШЭ, падение инвестиций в секторе малого бизнеса РФ во 2 квартале 2020 г. составило внушительные 36%. Наша же оценка предполагает, что падение в среднем и крупном бизнесе составило 5,5%, а падение в сегменте малого бизнеса -16,6%, заявляют аналитики ПСБ:

- Падение инвестиций в секторе малого бизнеса РФ, по оценкам экспертов НИУ ВШЭ, составило около 36% во 2 квартале 2020 г., следует из бюллетеня «Комментарии о государстве и бизнесе». Данные рассчитывались НИУ ВШЭ на основе публикации Росстата о падении инвестиций по полному кругу компаний в 7,6% г/г и рассчитанного экспертами снижения для крупного и среднего бизнеса (без малого) на 0,4% г/г. Также для расчётов использовался дефлятор инвестиций по экономике в целом.

По нашему мнению, изменение в крупном и среднем бизнесе на 0,4% - величина сильно заниженная. По данным Росстата, реальное падение инвестиций крупных и средних компаний за полгода (январь-июнь) составило 2,1% г/г после роста за 1 квартал на 2,7% г/г. Таким образом, падение во 2 квартале должно быть заметно больше, чтобы компенсировать рост первых 3 месяцев и привести к спаду суммарно за полугодие. По нашим оценкам, спад составил 5,5% г/г.

Мы также пересчитали падение реальных инвестиций малых предприятий с применением не общего дефлятора, а дефлятора только по малым предприятиям. То есть, мы отдельно выделили дефлятор по крупным/средним предприятиям и по малым. Таким образом, для малых предприятий он составил –5%, а для крупных/средних - 12,1%. Такие величины дефлятора получились исходя из объемов инвестиций в основной капитал за 2 квартал (в соответствующем сегменте бизнеса) и темпа реального роста инвестиций.

Наша методика расчета основана на изменении весов реального роста инвестиций за 2 квартал г/г согласно долей малого и крупного/среднего бизнеса в инвестициях за тот же квартал. В итоге мы получили, что реальное падение инвестиций крупных и средних предприятий во 2 кв. 2020 года составило 5,5% г/г, а падение в сегменте малого бизнеса - 16,6% г/г.