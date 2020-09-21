Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутской области резко сократился

По данным оперативного штаба, на 20 сентября подтверждено 69 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 18 409. За последние сутки выздоровели 14 человек, за весь период эпидемии – 16 339.

Амбулаторно лечатся 1 019 человек, госпитализированы – 752.

Всего за период эпидемии умерло 299 человек, 212 от COVID-19, 87 от заболеваний, не связанных с вирусом.

18 сентября в Приангарье зафиксировали вспышку заболеваний коронавирусом. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,2-0,3%.

На дынный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.