Олег Дерипаска: «Пора перестать «кормить» Москву»

«Мы все находимся в кабале у банков. Возможно, это была неплохая идея – создать мегарегулятор, центр, где бы возникал капитал. Не получилось», – заявил основатель ГК «РУСАЛ» Олег Дерипаска во время дискуссии на Столыпинском форуме. Он подверг острой критике политику Центробанка, чем сорвал овации зала, и призвал правительство «перестать кормить Москву» за счет крупных компаний и регионов.

России нужен Столыпинский рывок

Бизнес не нуждается в поддержке, а сложная ситуация в российской бизнес-среде не имеет никакого отношения к коронавирусу, уверенно заявил на Столыпинском форуме бизнесмен Олег Дерипаска. Он предложил сразу сменить ракурс дискуссии и перейти от мер господдержки к тому, что важно – к обсуждению вопроса, что мешает бизнесу развиваться в стране. Дерипаска призвал брать пример с реформатора Столыпина, который построил новую страну, фактически создав целый класс инициативных людей, крестьянства. По словам Дерипаски, сегодня не только возможно, но и жизненно важно совершить аналогичный рывок в стране.

– Хочу напомнить, что Столыпин сделал практически невозможное. Страна, 1905 год, помните, что происходило? Он навел не только порядок, но изменил страну, создал зажиточный класс крестьян, консолидировал промышленность, как бы сейчас сказали. Человек реально заглянул в будущее. Во что он верил? Что рыночные отношения важны даже при участии государства. Он верил в госинституты и создал представительную власть – законодательное собрание, которое провело важнейшие реформы и помогло поднять Сибирь.

Без роста экономики роста доходов россиян не будет

Чтобы это не походило сугубо на макроэкономическую дискуссию, Олег Дерипаска напомнил, что в России недавно прошло голосование по Конституции. Люди явно высказали свое желание видеть себя и страну в достатке. При этом доходы россиян по-прежнему остаются очень низкими даже по сравнению с небогатыми странами.

– У нас был референдум этим летом. Что он показал? Люди хотят достатка, не только в Москве, по всей стране. А сейчас доход у большинства россиян меньше 5 тысяч евро. Я считаю это унизительно. В 3 раза меньше по сравнению с Польшей.

Но без роста экономики этот вопрос принципиально решить невозможно, заявил бизнесмен. По его мнению, рост в 1-2%, о котором отчитывается правительство, – это не рост, а сохранение того, что есть.

Без инвестиций не добиться рывка в экономике

Сегодня правительство занято бесконечным накоплением и перераспределением уже имеющейся денежной массы. А это немного, поэтому бизнесу сложно рассчитывать на что-то серьезное, и это принципиально не решит вопрос с повышением достатка россиян.

– В стране не хватает главного – инвестиций. Вопрос в деньгах, и он системный. Наша страна – это 109 трлн, бюджет – 19 трлн, если отнять социалку, останется 1,8 трлн. Это то, что могут перераспределять. После субсидирования процентных ставок банкам, останется еще меньше.

Именно в этот день вместе со Столыпинским форумом проходит параллельно банковский форум, на котором с гордостью было объявлено, что прибыль банковского сектора достигнет в 2020 году 1 трлн! В то время, пока правительство по сусекам скребет, – заметил бизнесмен.

Российская экономика недофинансирована в 3 раза

По мнению Олега Дерипаски, за стагнацией российской экономики и бедностью жителей страны стоит неэффективная работа Центробанка. Он уверен, что регулятор, обладая широкими полномочиями, не предпринимает никаких шагов для развития экономики.

– В стране вместо роста экономики мы видим сознательное сжатие денежной массы под какие-то бенефиты от низкой инфляции. Это будет иметь серьезные последствия.109 трлн наша экономика, 62 трлн – совокупный кредит на всё, когда должно быть больше 250! Недофинансированность со всеми сопоставимыми экономиками в 3 раза. Возьмем Венгрию, Польшу, я не говорю про Китай, Малайзию и Индонезию. Почему эти страны не сжимают массу, а мы решили её сжать? Я уверен, что без дополнительной денежной массы правительство не сможет обеспечить больший рост экономике.

В регионах и у предприятий ничего не осталось

Вызывают большие сомнения у Олега Дерипаски и цели российского мегарегулятора по низкой инфляции. Он предложил обратиться к мировому опыту.

– Мы с инфляцией, как с мантрой, носимся. Нам обещают какие-то бенефиты. Всё это очень сомнительно, и все это уже понимают. Инфляция давно носит глобальный характер, ее невозможно регулировать на региональном уровне. Многие отказались от этого подхода.

Как реагируют другие регуляторы на кризис? Какая первая реакция у них? Европейский ЦБ, Банк Японии, Федеральная резервная система – все они говорят о количественном смягчении. Чтобы выйти из кризиса, нужно добавлять денег в экономику. А что мы? Наша экономика живет по какому-то магически другому способу. Нам денег не нужно, мы перераспределяем то, что собрали в Москву. Стащили в Москву, Москва живет прекрасно. Часть отложили в стабилизационный фонд, что тоже, наверное, прекрасно, а в регионах и у предприятий ничего не осталось.

Живем как в Каменном веке

Разрешить эту ситуацию бизнесмен предложил, создав в стране нормальный долговой рынок. Сейчас, по мнению Дерипаски, у бизнесменов остался только один инструмент для привлечения денег – кредит.

– Я повторюсь, нам не нужны меры поддержки. Мы же росли до 2008 года. Внешние рынки были открыты, мы занимали, сколько хотели, в 4-5 раз дешевле, чем сейчас. Экономика спокойно развивалась. А сейчас долговый рынок в России чуть лучше, чем кабально-ростовщический. У предприятий фактически остался один инструмент – это кредит. У нас нет ни облигаций, ни IPO, все остальные инструменты исчезли. Это же какой-то Каменный век!

В кабале у банков

Но дело в том, что и кредит – единственный доступный инструмент для финансирования – для многих бизнесов остается недоступным. Многие предприятия не могут проводить модернизацию, не могут привлекать ресурсы, потому что они заложены, что называется до трусов, заметил Олег Дерипаска. Они не могут рефинансировать свои долги, потому что ЦБ вводит запрет на некоторые процедуры реструктуризации.

– Мы все в кабале у банков – и военно-промышленный комплекс, и муниципалитеты, потому что без денег невозможно развиваться. Возможно, это была неплохая идея – создать мегарегулятор, создать центр, где бы возникал капитал. Не получилось. Поэтому Центральный банк нужно вернуть и заставить его действовать вместе с правительством, обеспечивая возникновение денежной массы, которая будет использоваться экономикой.

Надо развивать собственное производство

Миллиардер уверен, что только развивая собственное производство, мы можем обеспечить россиян работой и увеличить их достаток.

– Люди станут богаче, но не потому что им раздадут по 100 рублей к пенсии, а потому что они смогут заработать на новых предприятиях больше – и не только в Москве. Нам нужна стратегия. Либо у нас так и останется 51% бедняков, либо они станут миллионерами. Мы можем их обеспечить работой и достатком в 15 тыс. евро. Просто как в Польше.

Печатать деньги не надо

Предприятия в России готовы создавать производства, уходить в глубокую переработку сырья, это позволяет создавать сотни дополнительных рабочих мест, но для этого нужны финансовые ресурсы. Основатель «РУСАЛа» попытался объяснить, что речь идет не о простом «печатании» денег, а о создании масштабного рынка облигаций и учете их в качестве залога в ЦБ – ровно то, что делают другие регуляторы.

– До инвестирования далеко, рынок капитала не заработал. Предприятия не в состоянии сейчас привлекать ресурсы. Банковская система монополизирована, у нас есть 6 банков. У них четкий приоритет – отдай им 8 процентов, живи спокойно. Но при таких ставках невозможно российским компаниям конкурировать с китайцами. Долговый рынок – проблема номер один для бизнеса. Если будут доступны по стоимости и срочности средства, то не надо будет никому ничего раздавать, ни госпомощи, никаких подарков. Просто дайте возможность компаниям и населению занимать средства.

Почему мы не можем дать заемщику ипотеку под 4-5%? Опять какой-то кабализм. Заставляем брать по высоким ставкам, закладывать все. Чтобы он потом не смог съездить отдохнуть? Детей в школу отправить? Это же абсурд! Это ничего не стоит.

Для экологии также нужны дешевые кредиты

Доступное финансирование, считает Олег Дерипаска, позволит предприятиям переводить производство на новые технологии, быть более экологичными.

– Представьте– небольшую ТЭЦ, находящуюся под Пензой, – привел он пример. – Надо провести модернизацию. Что это означает? Она не увеличит выпуск продукции, платежеспособный спрос населения от модернизации не увеличится. При этом денег у предприятия в бюджете нет, поэтому единственный способ провести её – дать возможность занять под небольшие проценты.

Оставьте деньги в регионах

Одна из ключевых проблем в том, что все финансы концентрируются исключительно в Москве, а конкретно, в руках ЦБ, который тратит их на покупку американских долговых бумаг, заявил основатель РУСАЛа. Он предложил, чтобы вместо отчисления части налогов в бюджет деньги оставались бы в распоряжении бизнеса, который будет тратить их на социальные нужды. Говоря о неадекватном распределении денег, Олег Дерипаска поставил в пример Братск.

– Вы знаете, какая там ситуация с пульмонологами? 220 тысяч человек в городе, еще 180 тысяч вокруг, еще Транссиб, а это еще примерно 100 тысяч, и там на весь город 3 пульмонолога. Один из трёх был болен уже в апреле. Я задаюсь вопросом – мы сейчас построим три инфекционные больницы в Иркутской области, что дальше?

Мы загоняем деньги в Москву, затем прячем в стабилизационный фонд, на них покупаем американские облигации и потом расскажем, что у нас резервы 600 млрд долларов. Очень интересно это людям в Братске слушать...

Поймите, крупные компании сами готовы строить моногорода. Мы можем построить на эти деньги и больницы, и детские сады, и школу, и бассейн. Давайте оставлять деньги на местах!