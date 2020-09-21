В сентябре 2020 года розничный кредитный портфель Иркутского Россельхозбанка превысил 8 млрд. рублей. 53% портфеля Банка приходится на ипотеку. Доля прочих кредитных продуктов в портфеле составляет 47%.

За 8 месяцев текущего года Банк предоставил физическим лицам кредитов на сумму более 2,3 млрд. рублей. Объем выдач ипотеки за указанный период составил почти 1,2 млрд. рублей, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Россельхозбанк работает в сфере интересов всех категорий граждан, в том числе разрабатывая специальные программы, направленные на поддержку пенсионеров, работников бюджетной сферы, военнослужащих и других социальных групп. Ипотечное кредитование набирает рост благодаря льготной ставки и привлекательным условиям кредитования. На сегодняшний день со стороны Банка разработаны доступные программы розничных продуктов и услуг, как для горожан, так и для жителей сельских территорий» – отметила директор Иркутского регионального филиала Наталья Баркова.

Положительная динамика роста кредитования стала возможна за счет привлекательных условий по розничным кредитным продуктам. Так, на текущий момент ставки Банка по потребительским кредитам составляют от 5,9% годовых.

Россельхозбанк первым из банков присоединился к государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», предоставляя в рамках программы Сельскую ипотеку по ставке от 2,7% годовых и льготные потребительские кредиты для жителей сельских территорий по ставке от 3% годовых.

РСХБ является одним из лидеров российского рынка розничного кредитования и входит в число крупнейших банков страны по объему розничного кредитного портфеля. Банк занимает 4-е место по объему выдач ипотеки в России.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.