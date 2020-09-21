В Иркутской области за время пандемии упал спрос на услуги АЗС

Спикеры рабочей группы по товарным рынкам нефтепродуктов при Иркутском УФАС отметили, что пандемия затронула и нефтяную отрасль, когда спрос на услуги АЗС значительно упал, что привело к закрытию части мелкооптовых компаний.

На сегодня Правительство РФ предприняло меры по увеличению объемов нефтепродуктов, продаваемых на бирже, что привело к постепенному снижению оптовых цен на все виды нефтепродуктов.

Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС России Армен Ханян отметил, что существующий приказ о поставках нефтепродуктов на биржу нефтяными компаниями, занимающими доминирующее положение на рынке, необходимо распространять также на участников этого рынка, которые не занимают доминирующее положение.

Достигнута договорённость об увеличении необходимых минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже, что позволит достаточно серьезно стабилизировать ситуацию на рынке. Оптовые цены на рынке нефтепродуктов в первую очередь зависят от спроса и предложения, что в условиях пандемии невозможно было просчитать. В настоящее время ситуацию удалось стабилизировать. Вопрос по субсидированию ж/д перевозок уже проработан.

В настоящее время активно развивается рынок срочных контрактов. Всем участникам рынка необходимо обратить внимание на этот инструмент. Кроме того, увеличены объемы продаж на бирже на автомобильные бензины и дизельное топливо.

Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский обратил внимание на тот факт, что необходимо дополнительно проработать вопрос по дизельному топливу зимнему на уровне ФАС России и нефтяных компаний.