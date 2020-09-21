В Иркутской области экс-заведующую детского сада осудили за мошенничество

В Иркутской области оглашен обвинительный приговор экс-руководителю детского сада за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Противоправная деятельность 36-летней уроженки города Чита пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в 2018 году. Выяснилось, что на протяжении двух лет заведующая оформляла документы на трудоустройство своим знакомым, которые фактически не работали в учреждении. Для начисления им заработной платы, женщина составляла фиктивные документы по табелированию работы. Зарплату псевдо-сотрудники получали на банковские карты, после чего денежные средства передавали подсудимой. По оценкам следствия, бывшая начальница, таким образом, незаконно получила из городского бюджета порядка 900 тысяч рублей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд.

Октябрьский районный суд года Иркутска назначил фигурантке наказание в виде 2,6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения ребенку 14 лет.

Приговор в законную силу не вступил.