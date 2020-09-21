в Иркутске завершила работу выставка «Охота. Рыболовство. Отдых»

В «Сибэкспоцентре» 19 сентября ежегодная специализированная выставка «Охота. Рыболовство. Отдых» завершила свою работу. В рамках выставки любой желающий мог посетить деловую и развлекательную программу, организованную Министерством лесного комплекса Иркутской области, а также Управлением Росгвардии по Иркутской области.

Так, Министерство лесного комплекса Иркутской области подвело итог конкурса «Фотоловушка - живая природа». Фотоконкурс был посвящён дикой природе, в особенности заповедным местам, на которых мало кому суждено побывать. Все фотографии и видеосюжеты, представленные на конкурс, рассказывают о дикой природе Иркутской области, в том числе о природе особо охраняемых природных территорий - национальных парках и заказниках. В конкурсе использовались фотоловушки любых модификаций. В фотоконкурсе было две номинации. Первая – фотографии «От заката до рассвета» - нужно было представить интересные моменты из жизни диких животных и их взаимодействие с другими особями или окружающей средой. Вторая - видеосюжет «Эти забавные животные» - на нем должны были быть запечатлены смешные и необычные моменты из жизни диких животных. По итогам конкурса в номинации «От заката до рассвета» победителем стало ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». А в номинации «Эти забавные животные» первое место было отдано Территориальному управлению министерства лесного комплекса Иркутской области по Голоустненскому лесничеству, государственному природному заказнику регионального значения «Кочергатский».

На протяжении всех дней выставки на стенде министерства лесного комплекса Иркутской области посетители могли узнать о новых правилах охоты на 2021 год. 18 сентября любой желающий мог посетить круглый стол «Производственный охотничий контроль», организатором которого является Министерство лесного комплекса Иркутской области. В день открытия, 16 сентября, состоялась концертная программа и «Парад мехов» от участников «Мягкое золото», «Айхал» и «Берлога-38», который организовал ФГБУ ВО Иркутский ГАУ А.А. Ежевского на сценической площадке Сибэкспоцентра.

Впервые на выставке «Охота. Рыболовство Отдых» Управление Росгвардии по Иркутской области представило свою тематическую экспозицию «Росгвардия. Всегда на страже», посвящённую дню образования регионального управления.

В рамках выставки 16 сентября в конференц-зале первого павильона можно было наблюдать проведение семинара «Вопросы лицензирования оружия».

На сценической площадке в день открытия от Управления Росгвардии состоялось выступление военного духового оркестра с исполнением авторской песни, а также свое творчество продемонстрировал детский военно-патриотический клуб «Вымпел-Байкал».

Помимо этого, на открытой площадке Иркутское Общество охотников и рыболовов устроили ознакомительный парад охотничьих собак.

На следующий день, 17 сентября, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подготовило круглый стол, посвященный новым туристическим маршрутам и правилам пребывания на территории Прибайкальского национального парка. В свою очередь, Управление Росгвардии по Иркутской области организовало семинар на тему «Услуги, предоставляемые вневедомственной охраной Росгвардии».

Продолжилась деловая программа и 18 сентября. В этот день Министерство лесного комплекса Иркутской области подготовило круглый стол «Производственный охотничий контроль». Следом прошел круглый стол «Развитие охотничьего хозяйства Иркутской области: проблемы и перспективы», который провел ФГБУ ВО Иркутский ГАУ А.А. Ежевского. Помимо круглых столов посетители выставки могли присутствовать на семинаре, посвященном условиям приема на службу в Росгвардию, а также условиям поступления в военные институты Росгвардии.

Участие в выставке «Охота. Рыболовство. Отдых» приняли организации из разных городов России, среди которых Москва, Краснодар, Красноярск, Иркутск, Благовещенск, Ворсма, Новосибирск и другие. А также свою продукцию показали участники из Монголии и Узбекистана.

Направления деятельности участников данной выставки очень разнообразные: здесь представили широкий ассортимент экипировки, товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха, оптики, узбекских кованых ножей и керамики, массажного оборудования, меда, кубанских сладостей, рыбных изделий, икры и многое другое. Кроме того, продемонстрировали заточку ножей и металлическую мебель.

По доброй традиции в завершении выставки золотую награду вручили МИНИСТЕРСТВУ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РОСГВАРДИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, а также ЦЕНТРУ ЭКИПИРОВКИ "ПОКРОВ". Что касаемо серебряной награды, ее удостоились ООО "ДВ-ОПТИК", ФКУ ИК-2 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ и МУРАШОВА Е.В.

Несомненно, выставка была полезна как участникам, так и посетителям. Именно здесь экспоненты продемонстрировали свою новую продукцию, новую технику, наработали постоянных клиентов и обменялись опытом. В свою очередь гости выставки получили массу положительных эмоций, задали все интересующие вопросы, посетили деловую программу и, конечно же, приобрели желаемый товар.