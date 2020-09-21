Вернулись в привычное русло: в Приангарье зафиксированы 75 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, в Иркутской области на 21 сентября подтверждены 75 новых случаев коронавируса, что соответствует средним значениям сентября. Напомним, что в пятницу, 18 сентября, было зафиксировано в 1,5 раза больше новых случаев COVID-19. Пока региональные власти никак не прокомментировали, чем был вызван это всплеск.

«Ситуацию с COVID-19 в Иркутской области по-прежнему нельзя назвать спокойной, - подчеркнул глава региона Игорь Кобзев на своей странице в сети Инстаграм. - Инфекция есть, она распространяется, хотя уже и не такими темпами, как раньше. Тем не менее, мы все должны продолжать соблюдать осторожность - впереди пик сезонной заболеваемости ОРВИ”.

Всего за период эпидемии в регионе заразились 18 484 человека. За последние сутки выздоровело 6 человек, за весь период эпидемии – 16 345.

Амбулаторно лечатся 1 070 человек, госпитализированы – 767.

Сегодня скончались еще три человека с COVID-19. Всего за период эпидемии умерло 298 человек, 215 (+3) от COVID-19, 87 от заболеваний, не связанных с вирусом.

Приангарье находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.