В Братске выясняют обстоятельства ДТП с бензовозом

20 сентября днем на 127 км федеральной автомобильной дороги «Вилюй» произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2101 и грузового «Mercedes-Benz» с полуприцепом-цистерной для перевозки опасных грузов, сообщает пресс-служаб МВД по Иркутской области.

В результате происшествия 66-летний водитель отечественного автомобиля с различными травмами доставлен в больницу. Водитель бензовоза не пострадал. Разгрузив в Братске более 30 тысяч литров дизельного топлива, он возвращался в Красноярск с пустой цистерной.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, причины аварии выясняются.