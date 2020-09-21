Сбербанк и RussiaDiscovery займутся развитием внутреннего туризма

Сбербанк и туристическая компания RussiaDiscovery подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компании займутся развитием внутреннего туризма в России. Стороны будут строить свою работу на основе Стратегии развития туризма до 2035 года, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Планируется создать комфортные условия для разработки и продвижения качественных и конкурентоспособных туристических услуг внутри нашей страны и сделать их доступными для всех граждан. Будет улучшена инфраструктура в регионах, налажена цифровизация сервисов, повышен уровень предоставляемых услуг.

Кроме того, сотрудничество будет нацелено на развитие конкретных видов туризма по регионам: экотуры, треккинг, сплавы, экспедиции, этнотуры, велосипедные, конные, лыжные и круизные, познавательные программы, туры на джипах, снегоходах и квадроциклах. Специально для этого будут разработаны проекты, призванные увеличить объёмы валового регионального продукта и вклада в рост его туристической отрасли, комплексное всестороннее развитие туристических территорий и локаций.

Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором:

«Сбербанк уже давно сотрудничает с регионами, вкладывается в развитие инфраструктуры и занимается цифровизацией сервисов в различных отраслях. Пришло время вывести туристическую отрасль в России на новый уровень. Мы рады, что нашим партнёром стал надёжный представитель этого сектора — RussiaDiscovery. Уверен, вместе мы сделаем нашу страну, богатую природой, культурой и историей, привлекательной и для иностранных путешественников, и для наших сограждан».

Вадим Мамонтов, основатель, генеральный директор RussiaDiscovery:

«Наша работа по запуску изменений в сфере туризма на территориях, развитие инфраструктуры, рост качества услуг и продуктов всегда начинаются со сбора информации и глубокого маркетингового исследования. Созданные Сбербанком сервисы цифровизации позволят нам на принципиально ином уровне работать с клиентами, понимая их ожидания и потребности. Уверен, что партнерство обеспечит возможность планирования долгосрочного развитие индустрии, что ускорит рост привлекательности регионов нашей страны».