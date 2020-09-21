Сбербанк поможет Белгородской области с реализацией экологических проектов

Сбербанк и правительство Белгородской области совместно разработают дорожную карту по реализации в регионе проектов в сфере экологии. Такое решение принято по итогам встречи первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина с губернатором Белгородской области Евгением Савченко и первым заместителем губернатора Белгородской области Денисом Буцаевым.

Одной из главных тем переговоров стало участие банка в крупных экологических проектах на территории области. Так, в городе Губкине областное правительство и компания «Флагман» при финансовой поддержке Сбербанка запустили экотехнопарк по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Технопарк включает полностью автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью 250 тысяч тонн в год, завод по переработке полимеров и полигон захоронения ТКО. Оборудование комплекса позволяет обезвредить 100% отходов и извлечь более 90% полезных фракций, получив сырьё для твёрдого вторичного топлива, а также снизить объём захоронения отходов в четыре раза. Запуск проекта привёл к созданию 250 новых рабочих мест и ежегодно приносит в казну 150 млн рублей налогов.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Учитывая активную работу властей Белгородской области с экологической повесткой, а также наш предыдущий опыт в этой сфере, мы предложили руководству области совместно разработать дорожную карту по реализации в регионе проектов в сфере защиты окружающей среды. Уверен, что наша общая работа не только решит важные социальные и экологические задачи в самой Белгородской области, но и послужит хорошим примером для других регионов».

В ходе встречи также обсуждалась возможность опережающего финансирования Сбербанком инвестиционной программы ГУП «Белгородский областной водоканал». Предприятие было создано для повышения качества предоставления услуг ЖКХ и консолидировало ключевые региональные активы по водоснабжению и водоотведению.

Большое внимание стороны уделили перспективам использования цифровой платформы Сбербанка для разработки проактивных цифровых сервисов для граждан, бизнеса и администрации Белгородской области. В частности, рассматривалась возможность внедрения сервисов «Доступная генеалогия» и «Мои субсидии», а также использования виртуального центра обработки данных SberCloud и финансового аутсорсинга в бюджетной сфере.