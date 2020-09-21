Количество акционеров-физлиц Сбербанка выросло в 2,3 раза

На пресс-конференции, предваряющей годовое Общее собрание акционеров ПАО Сбербанк, которое пройдет 25 сентября в форме заочного голосования, заместитель Председателя Правления Белла Златкис и финансовый директор банка Александра Бурико рассказали о росте числа акционеров-физлиц, работе с Минфином и других изменениях.

Белла Златкис, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Уже можно подвести итоги работы с новым акционером — Министерством финансов. Работать с Минфином нам не хуже, а даже правильнее, чем с Центральным банком. Это позволяет избежать конфликта интересов с ЦБ.

Изменился удельный вес нерезидентов среди акционеров. Их доля сегодня — 43,75%, на 1,3% меньше, чем годом ранее. Это значит, что российские инвесторы ведут себя на рынке все более активно. Об этом говорит и рост количества акционеров-физлиц. Оно выросло в 2,3 раза и достигло 573 418 человек».

Александра Бурико, финансовый директор Сбербанка:

«Сложившийся уровень достаточности капитала, а также прогнозы развития бизнеса на этот год дают достаточно оснований в пользу выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, что составляет 422 375 млн руб. или 18,7 руб. на акцию. По нашим расчетам к концу года уровень достаточности базового капитала по МСФО, уже после выплаты, составит 13-13,5%».

Также в преддверие годового Общего собрания акционеров Сбербанк обновил мобильное приложение для акционеров и инвесторов «Акционер Сбербанка».

В приложении доступна полная и разнообразная информация о Группе Сбербанк. Здесь можно найти пресс-релизы, отчётность, анонс важных мероприятий, эксклюзивную аналитику от Sberbank CIB, ролики Сбербанк TV и полезные статьи от сервиса «Инвестиции. Доходчиво». Также доступен сервис с динамикой стоимости акций Сбербанка и тематические разделы, такие как информация об устойчивом развитии (ESG). Ленту новостей можно отфильтровать и настроить под себя, а календарь акционера напомнит о важных событиях корпоративной жизни Сбербанка.

В этом году годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, поэтому особое значение приобретает реализованный в приложении онлайн-доступ «в один клик» к материалам собрания и сервисам электронного голосования, позволяющим акционерам принять в нём участие из любой точки мира. Из приложения также можно задать вопрос банку, в том числе и по повестке дня собрания.

Приложение «Акционер Сбербанка» доступно для скачивания на платформах iOS и Android.