РАФТ ЛИЗИНГ стал уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности

Иркутская компания «РАФТ ЛИЗИНГ» успешно прошла аккредитацию в Фонде развития промышленности России и стала уполномоченной лизинговой компанией по программе «Лизинговые проекты». Соответствующее соглашение было подписано 7 сентября 2020 года.

Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ».

Фото: Андрей Фёдоров.

Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»:

«Основное преимущество программы ФРП — это предоставление лизингополучателю займа на аванс, который может составлять до 49% от сделки, под 1% годовых. Получить такое финансирование могут проекты, стоимостью от 20 млн. руб. И это обязательно должно быть оборудование».

Пока воспользоваться программой «Лизинговые проекты» от ФРП в Иркутской области удалось только крупным компаниям. Но в «РАФТ ЛИЗИНГ» уверены, что реализовать инвестиционные планы по приобретению оборудования реально и малому, и среднему бизнесу. Условия едины для всех.

Основные условия лизинга:

• Аванс - 10-49%

• Займ ФРП – 10%-90% от суммы аванса

• Ставка по займу – 1% годовых

Основные условия программы «Лизинговые проекты»:

• Предмет лизинга – оборудование

• Стоимость предмета лизинга – от 20 млн. руб.

• Срок сделки – до 60 мес.

• Направление деятельности лизингополучателя: обрабатывающее производство. Подробнее здесь.



https://www.raftleasing.ru/

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ООО «РАФТ ЛИЗИНГ» – одна из крупнейших лизинговых компаний Сибирского федерального округа. Была основана в 2006 году. За 14 лет работы реализовала более 2000 успешных проектов. Компания представлена в Иркутске, Братске. География охвата: Сибирский федеральный округ. «РАФТ ЛИЗИНГ» специализируется на работе с малым и средним бизнесом. Финансирует проекты в реальном секторе экономики, содействует обновлению и модернизации основных фондов предприятий. Занимает 47 место среди лизинговых компаний России. (согласно рэнкингу «Эксперт РА» за 2019 год).