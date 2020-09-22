РАФТ ЛИЗИНГ стал уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности

Иркутская компания «РАФТ ЛИЗИНГ» успешно прошла аккредитацию в Фонде развития промышленности России и стала уполномоченной лизинговой компанией по программе «Лизинговые проекты». Соответствующее соглашение было подписано 7 сентября 2020 года.
Елена Ланцова, директор ООО «РАФТ ЛИЗИНГ»:
«Основное преимущество программы ФРП — это предоставление лизингополучателю займа на аванс, который может составлять до 49% от сделки, под 1% годовых. Получить такое финансирование могут проекты, стоимостью от 20 млн. руб. И это обязательно должно быть оборудование».
Пока воспользоваться программой «Лизинговые проекты» от ФРП в Иркутской области удалось только крупным компаниям. Но в «РАФТ ЛИЗИНГ» уверены, что реализовать инвестиционные планы по приобретению оборудования реально и малому, и среднему бизнесу. Условия едины для всех.
Основные условия лизинга:
• Аванс - 10-49%
• Займ ФРП – 10%-90% от суммы аванса
• Ставка по займу – 1% годовых
Основные условия программы «Лизинговые проекты»:
• Предмет лизинга – оборудование
• Стоимость предмета лизинга – от 20 млн. руб.
• Срок сделки – до 60 мес.
• Направление деятельности лизингополучателя: обрабатывающее производство. Подробнее здесь.
https://www.raftleasing.ru/
7 (908) 777-22-17
г. Иркутск, ул. Байкальская, 105а