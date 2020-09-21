ВТБ Лизинг стал лауреатом премии LEADER LEASING AWARDS

ВТБ Лизинг стал лауреатом IV Евразийской премии LEADER LEASING AWARDS в номинации «Финансовая надежность и стабильность на рынке лизинга». Жюри отметило стабильно высокие результаты работы компании на российском рынке, а также высокие параметры финансовой надежности.

Церемония награждения проходила в рамках «II Евразийского саммита: банки, лизинг, предприниматели», организованного НП «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» и Советом ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной деятельности.

ВТБ Лизинг стабильно входит в топ-3 лизингодателей России по новому бизнесу, размеру портфеля, количеству клиентов, числу заключенных сделок и объему профинансированных средств. По итогам 2019 года компания заняла первое место в сегменте строительной и дорожно-строительной техники, а также медицинской техники и фармацевтического оборудования. В этом году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, ВТБ Лизинг продолжил демонстрировать высокие результаты, заняв первое место в сегменте оборудования для нефте- и газодобычи и переработки, а также подтвердив лидерство в строительной и дорожно-строительной технике по итогам полугодия. По количеству железнодорожных вагонов в парке ВТБ Лизинг по-прежнему является крупнейшей лизинговой компанией страны.

В 2019 году рейтинговое агентство Эксперт РА повысило кредитный рейтинг компании до уровня ruАА- со стабильным прогнозом, что отражает тенденцию к усилению позиций по капиталу и рентабельности. В частности, были отмечены высокое качество лизингового портфеля и уровень корпоративного управления, а также существенная доля рынка. Кроме того, в прошлом году ВТБ Лизинг внедрил риск-менеджмент на международном уровне, соответствующем стандартам группы ВТБ. Системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе политика по непрерывности бизнеса, позволяют обеспечить высокий уровень устойчивости операционного контура компании.

«События этого года в очередной раз показали важность финансовой надёжности и устойчивости бизнеса. ВТБ Лизинг всегда уделял много внимания вопросам создания и поддержания достаточного „запаса прочности“, и мы рады, что жюри отметило наши успехи в этой области», — отметил операционный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Маринич.