Более 33 млн рублей в виде грантов получили проекты молодежного форума «Байкал»

В Иркутской области подвели итоги молодежного форума «Байкал», который в этом году впервые проходил в онлайн-формате. В 2020 году разыграна рекордная для форума сумма грантов Всероссийского конкурса молодежных проектов – более 33 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве по молодежной политике региона.

Всего на грантовый конкурс поступило 566 заявок, 255 проектов прошли публичную защиту перед тремя экспертными комиссиями. Поддержку от Федерального агентства по делам молодежи получили 60 участников, в том числе 22 – из Иркутской области. Все они успешно защитили свои социально значимые проекты.

В целом, в форуме «Байкал» в 2020 году приняли участие более 1400 молодых людей от 18 до 30 лет. География проекта - 6 стран, 77 регионов России. Более 100 федеральных и региональных экспертов стали спикерами форума.

Трансляцию из главного зала форума посмотрели более 1,6 тыс человек. Комнаты образовательных направлений суммарно собрали 992 просмотра.