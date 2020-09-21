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В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19

В Иркутскую область поступили 42 дозы вакцины от COVID-19. Отечественная вакцина разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В региональном минздраве подчеркивают, что в первую очередь будут привиты медицинские работники, которые оказывают первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь, а также работники госпиталей.

- Пока мы получили 42 дозы. Всего в ближайшее время ожидаем поступления порядка двух тысяч вакцин. К тем, кого будем прививать, очень серьезные требования: человек должен быть абсолютно здоров и не иметь противопоказаний.  Через 21 день делается повторная прививка, - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России третий день подряд число новых зараженных COVID-19 превышает 6 тыс.
В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19
В Китае обнаружили коронавирус на морепродуктах из России
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