В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19

В Иркутскую область поступили 42 дозы вакцины от COVID-19. Отечественная вакцина разработана в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В региональном минздраве подчеркивают, что в первую очередь будут привиты медицинские работники, которые оказывают первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь, а также работники госпиталей.

- Пока мы получили 42 дозы. Всего в ближайшее время ожидаем поступления порядка двух тысяч вакцин. К тем, кого будем прививать, очень серьезные требования: человек должен быть абсолютно здоров и не иметь противопоказаний. Через 21 день делается повторная прививка, - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.