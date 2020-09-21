Более 75% россиян ежемесячно дают детям деньги на карманные расходы

Более трех четвертей россиян ежемесячно дают детям деньги на карманные расходы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие» среди родителей с детьми в возрасте от 3 до 18 лет. В половине семей дети формируют собственные накопления. В каждой восьмой — зарабатывают сами.

80% родителей дают своим детям карманные деньги. В частности, 21% опрошенных выделяют на карманные расходы до 500 руб. в месяц, 16,6% — до 1000 руб. в месяц, 15,5% — от 1000 руб. до 5000 руб. в месяц, 3,3% — от 5000 руб. в месяц. Еще 17,3% респондентов дают детям на карманные расходы столько, сколько они попросят. Чаще всего карманные деньги респонденты дают наличными (71%), при этом 18% опрошенных открыли карту на имя ребенка и переводят деньги на нее.

У половины респондентов (50,4%) дети откладывают деньги на личные нужды. В частности, дети каждого шестого респондента (18,1%) откладывают самостоятельно заработанное либо деньги, полученные от родителей на карманные расходы. Дети трети респондентов (32,3%) откладывают деньги, подаренные им на день рождения.



Каждый восьмой родитель (13,1%) рассказал, что его ребенок подрабатывает.

Более половины респондентов (52,8%) учат своих детей самостоятельно обращаться с деньгами. 18,6% опрошенных утверждают, что их дети не учатся финансовой грамотности. 12,3% респондентов предполагают, что дети учатся этому в школе.

Свыше четверти респондентов (26%) не знают, на что дети тратят карманные деньги. Относительное большинство опрошенных (41%) указали, что знают: их дети тратят карманные деньги преимущественно на еду и сладости. Реже всего дети покупают на них компьютерные игры (0,7%) и оплачивают проезд на транспорте (4,2%).

«Современные родители все чаще думают о будущем своих детей, но и стараются максимально вовлекать их в обсуждение семейного бюджета и учат обращаться с деньгами. Это навык, без которого невозможно жить в современном мире. Отсюда и желание подростков как можно раньше обрести финансовую независимость», — говорит Наталья Белова, директор блока маркет-менеджмента, член правления СК «Росгосстрах Жизнь».

Согласно результатам опроса россиян с детьми в возрасте до 18 лет, проведенного банком «Открытие» 12-16 августа, по мнению 4% родителей (в Южном федеральном округе таких и вовсе 10%), уже могут начинать самостоятельно тратить деньги дети младше 7 лет. 22% готовы предоставить право самостоятельно покупать себе что-то детям в возрасте 7-10 лет, 29 % — в возрасте 10-13 лет, 26% — в возрасте 13-16 лет, 9% — в возрасте 16-17 лет. Почти у каждого пятого ребенка (19%) уже есть личный счет или банковская карта. Чаще всего открывают счета и карты детям жители Северо-Западного округа (24%), а также Урала и Сибири (по 23%), реже всего — в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (по 9%).



*В телефонном опросе приняли участие 1500 респондентов изо всех регионов России, из них 30,2% мужчин и 69,8% женщин. 1% респондентов возрастной категории 18-24 года; 76,5% — 25-44 года и 22,5% — 45-60 лет. У всех опрошенных есть дети.