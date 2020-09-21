Мобильность населения в мире достигла в среднем 80% от докризисных показателей

Согласно данным исследования Global Mobility международной консалтинговой компании Knight Frank, многие индикаторы мобильности населения в 20 анализируемых локациях с начала апреля демонстрировали снижение в среднем на 50% от докризисного уровня.

Однако в результате ослабления ограничений показатель достиг 80% в конце августа. Рассматривая отдельные индикаторы, можно утверждать, что европейцы не спешат возвращаться в офисы – показатели посещения рабочих мест держатся на уровне 36-45% ниже базовых значений1, но активно ходят в рестораны и на шоппинг (рост с 10% и 20% до 75% и 87% в Милане и Вене соответственно). В Москве в офисы вернулось порядка 70-75% компаний, а посещаемость ТЦ достигла 80%.

Возвращение в офисы

Пандемия стала началом всемирного эксперимента с офисным пространством. В начале апреля активность на рабочих местах была на 50% ниже базового уровня в 18 городах. К концу августа разрыв сократился до 28% по сравнению с периодом до пандемии.

В городах, которые избежали введения жесткого общенационального режима самоизоляции, таких как Сеул, Гонконг и Стокгольм – снижение рабочей активности было менее значительным. В начале апреля в этих городах были зафиксированы показатели на 7%, 21% и 36% ниже нормы соответственно.

Несмотря на то, что данные экономики демонстрировали более высокий ВВП в период пандемии, темпы восстановления рабочей активности в них весьма низкие. Так, в Гонконге она всё ещё сохраняется на уровне 22% ниже базовых показателей. Пока пандемия продолжается, нам только предстоит узнать, не являются ли эти значения новой нормой.

На данный момент лучшие результаты демонстрирует Сеул, где рабочая активность всего на 11% ниже базовой, за ним идут Сидней (15%) и Копенгаген (19%). Европейцы гораздо более осторожны и не спешат возвращаться в офисы: в Лондоне, Париже, Мадриде и Милане показатели рабочей активности ниже нормы на 36-45%. Учитывая продолжающиеся случаи вспышек заболевания в отдельных регионах, в Европе стоит ожидать более длительного восстановительного периода.

По словам Марии Зиминой, директора департамента офисной недвижимости Knight Frank, главным фактором, который будет определять дальнейшее развитие рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективе, остается переход к гибким форматам рабочего процесса. После отмены режима самоизоляции в Москве около 70-75% компаний вернулись в офисы, однако посещаемость в них редко превышает 30-50% единовременно. Часть офисных работников чередует работу дома и в офисе. Многие крупные компании приняли решение предоставить сотрудникам право работать в удаленном формате до конца года. Вследствие таких изменений будут меняться и практики на рынке, и в целом подходы к организации офисных пространств.

Посещаемость ТЦ

В мире показатели времени, проводимого в объектах торговли и развлечений, упали сильнее, чем уровень рабочей активности – в среднем на 56% на начало апреля. Однако и восстановление проходит гораздо быстрее – в конце августа средние значения были ниже нормы всего на 20%.

Самое значительное увеличение показателя наблюдается в европейских городах: в Вене и Милане уровень активности показал рост с 10% и 20% в начале апреля до 75% и 87% в конце августа соответственно.

Уровень активности снизился только в Сеуле. Южная Корея сохраняла относительно высокий уровень мобильности граждан всё время пандемии, избегая политики общенациональной самоизоляции и действуя методом тщательных проверок и отслеживания заболеваемости в регионах. Посещаемость объектов торговли и развлечений упала на 1% в сравнении с началом апреля.

Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости, утверждает: «В Москве в конце августа посещаемость ТЦ достигла 80% относительно прошлогодних показателей. Наиболее посещаемые торговые точки – продовольственные ритейлеры, магазины бытовой техники и электротоваров, спортивные магазины, DIY, магазины для детей в связи с подготовкой к школе. Однако рост посещаемости на текущий момент не определяет пропорциональное увеличение покупательской активности и по отдельным операторам выручка еще не достигла и 50% от аналогичного периода 2019 года».

В ресторанном бизнесе скачок активности значительнее, чем в других сферах. По данным OpenTable, в Ирландии, Соединенном Королевстве и Германии количество бронирований мест в ресторанах было в среднем на 46%, 22% и 14% выше, чем в августе прошлого года.

Ирина Козина, директор направления стрит-ритейла Knight Frank: «Вследствие отложенного спроса из-за периода самоизоляции потребители без опасений начали посещать вновь открывшиеся кафе и рестораны. После снятия режима ограничений в конце августа 2020 года выручка работающих кафе и ресторанов в Москве составила более 70% от докризисных показателей. В наиболее популярных локациях Москвы с авторскими проектами, например на Патриарших прудах, выручка ресторанов и кафе в июне была на 50-90% больше, чем в аналогичный период прошлого года, и в два раза больше, чем в заведениях других центральных районов. В данной локации ресторанные заведения отмечали возвращение к докризисным показателям еще до открытия залов.

Несмотря на неопределенную перспективу восстановления международных туристических потоков, главные пешеходные улицы, а также центральные районы Москвы, основной трафик которых обычно составляли туристы, сейчас остаются по-прежнему привлекательными для жителей Москвы и гостей столицы из других городов России. Ввиду того, что значительная часть компаний до сих пор находится на удаленном режиме работы, и количество офисных сотрудников значительно ниже, это не могло не отразиться на финансовых показателях ритейлеров и предприятий общепита, размещенных в бизнес-районах, их обороты значительно ниже докризисных. Говорить о восстановлении торговли в данных локациях можно будет только после возвращения сотрудников в офисы».

Дорожный трафик и перелеты

Постепенное возобновление привычной жизни привело к тому, что многие люди снова начинают пользоваться дорожным транспортом. В Пекине и Копенгагене уровень загруженности трафика выше, чем в 2019 году.

Берлин, Шанхай и Стокгольм сохраняют уровень загруженности дорог приблизительно на 3% ниже уровня 2019 года, а Милан, Мадрид и Лос-Анджеле – приблизительно на 50%.

Средний уровень загруженности трафика утром рабочего дня

Коммерческие авиаперевозки пережили практически полную остановку деятельности с начала марта по середину апреля: закрытие границ и введение карантина во множестве стран и регионов обрушило их активность на 73%. С начала апреля количество авиаперелетов выросло более чем в два раза. Сохраняющиеся транспортные ограничения будут сдерживать глобальную мобильность и ограничивать потоки капитала в будущем, в чём также сыграют свою роль продолжающиеся периодические вспышки заболеваемости и режим самоизоляции в различных регионах.

В 20 отслеживаемых городах количество перелётов в сутки всё ещё ниже своих обычных показателей в среднем на 120 рейсов – однако в сравнении со снижением активности авиаперелетов на 250 рейсов в сутки на пике пандемии это явное улучшение.