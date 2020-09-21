Рубль стремительно дешевеет: евро превысил 90 рублей, доллар — 76 рублей

Стоимость евро превысила 90 руб. на Мосбирже. В последний раз валюта превышала этот уровень 8 сентября. Доллар также растет к рублю и достиг отметки в 76 руб. впервые с 9 сентября. Аналитики БКС Брокер в своем обзоре отмечают, что на старте сессии рубль пытался укрепляться, несмотря на негативный внешний фон, но затем стал быстро сдавать позиции, обновив к евро минимальные с начала 2016 г. уровни. Данный импульс был вызван ускорением снижения мировых рынков и нефти, произошедшим после старта российской сессии.

Давление на рисковые активы оказывает усиление второй волны пандемии, наблюдаемое во многих странах. Это угрожает более глубоким и продолжительным кризисом мировой экономики.

Дополнительным драйвером снижения рубля выступает негативная геополитическая обстановка, угрожающая новыми антироссийскими санкциями.