В Усольском районе иномарка столкнулась с тягачом

В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте. Прибывшие медики зафиксировали у дальнобойщика ушибы и ссадины, однако мужчина пока от госпитализации отказался, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительным сведениям, экипаж ГИБДД заметил иномарку, следующую на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань. Водитель легкового автомобиля проигнорировал требование инспектора об остановке и попытался скрыться, неоднократно совершая опасные маневры и создавая своими действиями реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. При обгоне грузовика машина выехала на обочину, в результате чего транспортное средство потеряло управление и его вынесло на полосу для встречного движения, по которой в этот момент следовал седельный тягач.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение. В свою очередь, инспекторы дорожной полиции обеспечивают регулирование дорожных потоков в районе ДТП.

Личности погибших устанавливаются. По предварительной информации все они являются мужчинами.