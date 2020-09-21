СберЛизинг стал «Лизинговой компанией года»

СберЛизинг получил главную номинацию «Лизинговая компания года» в IV Евразийской премии Leader Leasing Awards. В ходе награждения были отмечены лидирующие позиции компании – со второй половины прошлого года СберЛизинг занимает 1 место на рынке по объему нового бизнеса, сообщают в компании.

Премия организована подкомитетом по лизингу Торгово-промышленной палаты РФ, некоммерческим партнерством «Лизинговый союз» и журналом «Банковское дело» при поддержке Евразийской экономической комиссии.

В этом году она вручалась в 10 основных, и 12 дополнительных номинациях.

Церемония вручения стала частью программы II Практического Саммита в рамках Генеральной ассамблеи «Лизинг Евразия», который в этом году проходил в двух форматах – оффлайн и онлайн.

В ходе Саммита обсуждались ключевые проблемы и основные задачи развития отрасли в условиях меняющегося рынка. Спикерами саммита стали представители профильных ведомств, депутаты ГД РФ, менеджеры ведущих лизинговых компаний. От СберЛизинга на саммите выступил Заместитель генерального директора, финансовый директор Алексей Киркоров с презентацией «Гармонизация подходов к финансовой аренде в странах ЕАЭС», затрагивающей вопросы реформирования лизинговой отрасли. Подробнее на сайте.