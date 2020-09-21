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Более 9 тыс. обращений поступило от жителей региона в интернет-приемную «Кобзев на связи»

Самое большое количество вопросов касаются мер социальной поддержки, здравоохранения, благоустройства, качества автомобильных дорог, обеспечения жильем детей-сирот, сообщают в областной администрации.

Также глава региона сообщил, что продолжит отвечать на вопросы жителей региона в прямых эфирах в социальных сетях. Личные аккаунты Игоря Кобзева существуют в Инстаграм, там наибольшее количество подписчиков - 105 тысяч, а также в Одноклассниках и ВКонтакте.

Напомним, интернет-приемная «Кобзев на связи» работает полгода. В каждом областном министерстве и ведомстве работают специалисты, которые отвечают за обратную связь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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