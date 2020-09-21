Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить скидку за проезд в общественном транспорте

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут рассчитывать на скидку за проезд в общественном транспорте. При этом сумма скидки для разных городов будет отличаться.



Так, например, в Санкт-Петербурге она составит 19 рублей, в Воронеже, Ижевске, Воткинске, Можге, Глазове, Оренбурге и Оренбургской области - 4 рубля, Нижнем Новгороде – 6 рублей, а в Хабаровске – 5 рублей.



Отметим, акция «Проезд с бесконтактной картой «Мир» дешевле» продлится до 31 декабря 2020 года. Для того, чтобы воспользоваться скидкой клиентам Примсоцбанка необходимо:



• Проверить, что ваша карта «Мир» оснащена функцией бесконтактной оплаты;

• Приложить карту к валидатору или платежному терминалу в транспорте и дождаться оплаты;

• Получить скидку 5 рублей с каждой поездки.



Подробности об акции можно узнать на сайте https://privetmir.ru/.