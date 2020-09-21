Россельхозбанк и «Агроэкспорт» проведут открытый семинар для экспортеров продукции АПК

23 сентября в Москве состоится открытый семинар «Экспорт продукции АПК: сертификация и стандарты». Мероприятие проводится федеральным центром «Агроэкспорт» Минсельхоза России совместно с Россельхозбанком.



Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин выступит на семинаре с приветственным словом. В мероприятии также примут участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин и директор Департамента аудита и инспекций Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) Юсифа Салема Альхарби. Модератором выступит Альберт Давлеев, Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies.



В программу войдут доклады экспертов о порядке аттестации предприятий для внешних поставок, различных видах сертификации, в том числе религиозной и предназначенной для органической продукции. Участники смогут получить подробную информацию о мерах государственной поддержки по компенсации затрат на сертификацию продукции за рубежом и познакомиться с примерами успешных кейсов от российских компаний-экспортеров. О процедурах аттестации и сертификации расскажут представители Россельхознадзора, Роскачества, топ-менеджеры ведущих российских агрохолдингов и компаний сектора HoReCa.Практическими рекомендациями по использованию расчетных и финансовых решений при совершении экспортных сделок для экспортеров АПК поделится Дмитрий Мушков, заместитель директора Департамента поддержки операций на финансовых рынках Россельхозбанка. Андрей Дальнов, руководитель центра отраслевой экспертизы РСХБ, подробнее остановится на новых драйверах сельскохозяйственного экспорта и перспективах поставок халяльной продукции в страны Ближнего Востока.