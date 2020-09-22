Солид Банк предложил для бизнеса депозиты с доходностью до 5,55% годовых

Российско-японский Солид Банк предлагает юридическим лицам и ИП депозиты до 5,55% годовых.

Грамотное управление денежными средствами – важная часть бизнеса. Мало просто получить прибыль, необходимо позаботиться о том, чтобы заработанное не лежало мертвым грузом на счетах. Часть прибыли традиционно направляется на развитие. Но зачастую другая часть средств, не востребованных в обороте прямо сейчас остаются лежать на расчетном счете, тая под натиском инфляции.

Одним из наиболее простых вариантов не только уберечь деньги от влияния инфляционных факторов, но и приумножить является банковский депозит.

Солид Банк предлагает предпринимателям воспользоваться удачным моментом и зафиксировать довольно высокую доходность, разместив средства на депозит. Банк располагает широкой линейкой предложений по срокам, валюте и минимальной сумме вложения.

Также существует возможность частичного изъятия и пополнения.

Разместив свободную сумму в депозит, можно заставить деньги работать и зарабатывать!

Условия депозитов на сайте банка

Оформить депозит для ЮЛ и ИП можно в любом офисе Солид Банка.

Предприниматели – очень занятые люди! Чтобы клиенту не пришлось терять время, ожидая в очереди, Солид Банк предлагает оставить заявку и записаться на удобное время визита.

Оформить заявку можно по телефону: 8-800-775-66-06 (звонок по РФ бесплатный)

А также на сайте АО «Солид Банк»: https://solidbank.ru/for-business/deposit/

Основные условия депозитов для ЮЛ и ИП: ставка от 3,3 до 5,55% годовых, срок от 1 дня до 2-х лет; мин. сумма: 100 000 руб.