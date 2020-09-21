В Иркутске расчистят заилившуюся реку Ушаковка

Минэкологии Иркутской области планирует расчистить и укрепить русло реки Ушаковка, протекающей через Иркутск, сообщает RosTender.info.

Министерство объявило тендер на проведение первого этапа работ по расчистке и руслорегулированию Ушаковки (приток Ангары). Максимальная цена контракта с победителем составит 147,3 млн рублей, деньги поступят из бюджета Иркутской области.

«В пределах 5 км от устья реки ландшафт поймы подвергся сильному антропогенному воздействию. Произведена отсыпка пойменных территорий и трансформировано русло Ушаковки.

Особенно сильно это прослеживается в месте впадения в Ангару», - отмечается в конкурсных материалах.

Согласно документам закупки, русло реки извилистое и неглубокое, оно заилено и засорено. Параметры русла и его состояние не обеспечивают безаварийный пропуск воды, что приводит к затоплениям домов и промышленных предприятий в периоды весеннего половодья и летних дождевых паводков. Кроме того, на некоторых участках реки, которая проходит вблизи жилой застройки, наблюдается размыв и разрушение берегов.

Расчистку и формированию русла планируют провести в два этапа.

Общая протяженность участка работ двух этапов составит 15,07 км от устья реки. На берегах собираются убрать кустарник и деревья, провести планировку береговой линии, расчистить и сформировать русло, укрепить откосы берегов камнем. После проведения работ все нарушенные техникой земли разровняют и засеют травой. Первый этап работ должны завершить до 1 ноября 2023 года.