ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Банк России разработает собственное приложение для Системы быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, это должно снизить издержки для бизнеса.

«Мы продолжаем развитие СБП, в ближайшее время (будет.— “Ъ”) разработано специальное приложение для СБП, которое будет прежде всего востребовано именно бизнесом»,— сказала госпожа Скоробогатова на международном форуме Kazan digital week 2020 (цитата по ТАСС). Детали проекта она не уточнила.

Система быстрых платежей позволяет переводить деньги на карту по номеру телефона. При этом при переводе до 100 тыс. руб. в месяц комиссия не взимается.