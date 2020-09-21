Новости

ЦБ создаст приложение для Системы быстрых платежей

Читайте также:

Предприятия смогут напрямую работать с СБП, минуя банки
17 сентября 2020
Банк УРАЛСИБ подключил АКБ «Трансстройбанк» к Системе быстрых платежей
15 сентября 2020

Банк России разработает собственное приложение для Системы быстрых платежей (СБП), сообщила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова. По ее словам, это должно снизить издержки для бизнеса.

«Мы продолжаем развитие СБП, в ближайшее время (будет.— “Ъ”) разработано специальное приложение для СБП, которое будет прежде всего востребовано именно бизнесом»,— сказала госпожа Скоробогатова на международном форуме Kazan digital week 2020 (цитата по ТАСС). Детали проекта она не уточнила.

Система быстрых платежей позволяет переводить деньги на карту по номеру телефона. При этом при переводе до 100 тыс. руб. в месяц комиссия не взимается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Банк России запускает систему быстрых платежей (СБП)":
Все материалы сюжета (88)


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В России третий день подряд число новых зараженных COVID-19 превышает 6 тыс.
В Иркутскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19
В Китае обнаружили коронавирус на морепродуктах из России
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании