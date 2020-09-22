Кудрин предложил новую приватизацию

Председатель Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин считает, что Россия могла бы получать 200–300 млрд руб. в год от приватизации в ближайшие несколько лет. По его мнению, так можно было бы избежать повышения некоторых налогов.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки НДПИ на руды черных и цветных металлов, многокомпонентные комплексные руды, апатитовые и фосфоритовые руды, калийные соли в 3,5 раза. Ожидается, что принятие законопроекта приведет к дополнительным поступлениям в бюджет 240 млрд руб. Также правительство внесло законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% при налогообложении доходов физлиц, превышающих 5 млн руб. в год, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Мы полностью и принципиально поддерживаем позицию господина Кудрина. По нашей философии повышать налоги или проводить девальвацию рубля с целью покрытия бюджетного дефицита – это плохо. А приватизация – это хорошо. При этом можно и нужно вспомнить механизм народных IPO. Например, увеличить free float «Газпром нефти», естественно с охранением контрольного пакета акций в руках «Газпрома», а вырученные от продажи акций средства пустить на дивиденды по акциям газового холдинга. Казна бы в этом случае получила свою долю. Другое дело, что на фоне санкций стоимость российских активов занижена и вряд ли сейчас можно получить за российские активы лучшие цены. Однако российские власти прекрасно понимают, что санкционный режим введен Западом на неопределенный и очень длительный срок.

В России давно не олигархический, а чиновничий капитализм. В 1999 году, когда Владимир Путин сталь премьером, частный сектор составлял 90%, сейчас по разным оценкам – около 30-50%. Главный олигарх России – государство.

Приватизацию в России принято ругать. Залоговые аукционы, ЧИФы и финансовые пирамиды. Сгоревшие в гиперинфляции советские сберкнижки, которые никто не додумался обменять на акции приватизируемых предприятий. Но именно благодаря приватизации Россия имеет рынок акций на Московской бирже. При этом в 1998, 2008 и 2014 годах любой мог купить российские акции по смешным ценам. А стоимость ваучера в сегодняшних деньгах составляла $200-250. Не самая большая сумма, – подчеркнул эксперт "Альпари".