Запущен новый сервис для борьбы с мошенничеством при продаже полисов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) 21 сентября запустил новый сервис, позволяющий проверить, какие именно данные были указаны страхователем в заявлении на страхование и повлияли на расчет страховой премии при заключении полиса ОСАГО. Это позволит автовладельцам, приобретающим полисы обязательной “автогражданки” через посредников, выявлять факты их недобросовестных действий. Кроме того, автовладельцы теперь смогут на месте ДТП проверить, действителен ли полис виновника аварии. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Он пояснил, что в РСА фиксирует большое количество попыток оформить полис ОСАГО с недостоверными данными - например, неверно указав мощность автомобиля, территорию его использования и т.п. Такие манипуляции могут позволить снизить стоимость полиса обязательной “автогражданки”, одновременно сделав его недействительным. Как правило, этим занимаются недобросовестные посредники с целью оформить полис существенно дешевле, получив с автовладельца “обычную” стоимость полиса.

Новый сервис позволяет проверить, какие именно параметры были указаны при оформлении полиса ОСАГО: марка и модель транспортного средства, мощность в лошадиных силах, ограничены ли список лиц, допущенных к управлению, и период использования транспортного средства, действует ли полис на дату проверки и другие.

Игорь Юргенс отметил, что в настоящее время в системе АИС ОСАГО 2.0 работают фильтры, позволяющие отсеивать попытки оформить полис ОСАГО, указав при оформлении заведомо неверные данные. “Однако никакие технические решения не могут на 100% защитить от мошенничества. Новый сервис позволит автовладельцу самостоятельно проверить, какие именно данные были указаны при оформлении его полиса ОСАГО, если он оформлял его через посредника, а в случае аварии быстро выяснить на месте ДТП, действителен ли полис виновника происшествия”, - сказал Игорь Юргенс.