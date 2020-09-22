Землетрясение в 8 баллов произошло в Иркутской области

В районе озера Байкал в Иркутской области в ночь на вторник 22 сентября произошло землетрясение интенсивностью 8,1 балл по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Слюдянском районе, в 15 км от посёлка Култук. В Иркутске интенсивность толчков составила 5-6 баллов.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, были зафиксированы два землетрясения: первое магнитудой 5.9 баллов произошло в 02.05 (ирк) и второе магнитудой 2-3 балла в 02.20. Землетрясение ощущалось на территории 12 районов региона. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Проводится обследование территорий населенных пунктов.

Власти Иркутска ввели в городе режим повышенной готовности после землетрясения. Об этом сообщается на портале горадминистрации.

"По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введен режим повышенной готовности. Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. Два экипажа аварийно-спасательной службы МКУ г. Иркутска "Безопасный город" осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий", - говорится в сообщении.