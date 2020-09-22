Счетная палата может проверить Иркутскую нефтяную компанию на предмет предоставляемых льгот

Председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил поручить Счетной палате провести проверки нефтяных компаний на предмет соотношения предоставляемых им льгот и их выплат по дивидендам, и начать с Иркутской нефтяной компании (ИНК). Об этом сообщает Интерфакс.

Минфин предлагает отменить ряд льгот по экспортным пошлинам на нефть, в том числе по принадлежащим ИНК месторождениям.

"Я бы хотел бы предложить начать обсуждение этого вопроса с того, чтобы посмотреть, что направляет Иркутская нефтяная компания на выплату дивидендов, получая те льготы и ту государственную поддержку, о которой говорил представитель правительства", - сказал депутат на заседании комитета по обсуждению законопроекта о реформе НДД.

Внесенный в Госдуму законопроект № 1023275-7 предусматривает с 2021 года отмену льгот по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-техническими характеристикам, добываемой на 15 месторождениях Восточной Сибири и Каспии, а также льготы по пошлине на сверхвязкую нефть.