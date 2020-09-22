В Бурятии коронавирусом болеют 18 детей

Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.

По информации Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 22 сентября зарегистрировано 6 473 (+65) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. По столице республики – Улан-Удэ – 3 812.

Из 65 новых случаев COVID-19:

21 – обследованы по обращению с признаками ОРВИ,

44 – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В инфекционных стационарах Республики Бурятия с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 485 пациентов, из них 18 детей. Состояние детей удовлетворительное.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 892 койки, занято – 500, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 485, свободно 392 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,1%.