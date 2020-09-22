В Иркутской области проверят состояние жилого сектора и социальных объектов после землетрясения

В Иркутске, Ангарске, Шелехово, Слюдянке, Усолье-Сибирском работают совместные группы муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

На данный момент проведено визуальное обследование жилого сектора в населенных пунктах, разрушений нет. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме.

Напомним, что 22 сентября в районе озера Байкал в Иркутской области произошло землетрясение интенсивностью 8,1 балл по шкале Рихтера. Эпицентр находился в Слюдянском районе, в 15 км от посёлка Култук. В Иркутске интенсивность толчков составила 5-6 баллов.

Также в Иркутской области остро стоит проблема домов 335-й серии. Эксперты заявляют, что в случае сильного землетрясения в аварийном состоянии в регионе может оказаться «громадное количество домов».

Глава региона Игорь Кобзев ранее заявлял, что аварийные «хрущевки» - дома 335-й серии, которых в Иркутской области более тысячи, необходимо включить в программу переселения из аварийного жилищного фонда. При этом пять домов серии 1-335 уже готовы расселить в рамках пилотного проекта по ликвидации «опасных» хрущёвок.