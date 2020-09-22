Иркутянин расплатился квартирой за услуги ЖКХ

С гражданина задолжал в пользу физлица 644 тыс. рублей и управляющей компании за услуги ЖКХ 190 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Доводы должностного лица были проигнорированы, в связи с чем судебным приставом составлен акт описи и ареста имущества, которое было передано на торги, а также вынесено постановление на взыскание исполнительского сбора в размере 58 тыс. рублей.

Денежные средства от реализации двухкомнатной квартиры в микрорайоне Юбилейный были перечислены взыскателям и в доход государства. Оставшаяся часть взысканной суммы переведена гражданину.