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Из-за коронавируса власти Британии выплатят малообеспеченным гражданам по 500 фунтов

Выплата будет единоразовая, а работодатели, которые откажут этой категории граждан в самоизоляции, будут оштрафованы, сообщает РБК.

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Главный советник премьер-министра Великобритании по науке Патрик Уалланс заявил, что число случаев заражения коронавирусом в королевстве к середине октября может достичь 50 тыс. в день. Сейчас, по его словам, количество заражений COVID-19 в стране удваивается каждые семь дней. К середине ноября в Британии ежедневно могут умирать по 200 человек, предположил он.

«Поэтому задача состоит в том, чтобы каждые семь дней не фиксировалось удвоение числа заболевших. Уже предпринимаются меры, которые, как ожидается, замедлят этот рост и не позволят нам войти в этот экспоненциальный рост, а также не столкнуться с проблемами, которые вы могли бы предсказать в результате этого. Это требует скорости, требует действий», — сказал Уалланс.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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