Ажиотажный спрос на загородную недвижимость пошел на спад

Количество сделок по покупке объектов загородной недвижимости в Московском регионе в сентябре сократилось на 30% по сравнению с маем – самым активным месяцем этого года, рассказала «Ведомостям» председатель совета директоров ГК «Миэль» Марина Толстик.

Снижение спроса на дачи и коттеджи она объясняет отменой режима самоизоляции, частичным открытием границ, началом учебного года и традиционной сезонностью, которая есть в сегменте. Эту тенденцию подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» эксперты. Всплеска интереса в связи со слухами о возможной второй волне эпидемии коронавируса пока нет, отмечает руководитель аналитического центра компании «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов.

Как ранее ВТБ, по итогам семи месяцев года, зафиксировал рост спроса на объекты загородной недвижимости. По сравнению с прошлым годом объем ипотечных сделок на приобретение частных домов вырос на 62%, а их количество — на 46%. Всего с января по июль клиенты приобрели более 2,5 тысячи объектов в ипотеку на сумму 8,1 млрд рублей.

Основной рост спроса на загородные дома ВТБ отмечает с апреля — первого месяца самоизоляции. Только за этот период количество сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%, а в мае и июне — на 66% и 67% соответственно.

Регионами лидерами по приросту числа сделок в этом году стали Московский регион (232 кредита на 2,1 млрд руб.), Республика Башкортостан (181 кредит на 419 млн руб.), Ростовская область (141 кредит на 387 млн руб.), Оренбургская область (127 сделок на 283 млн руб.) и Краснодарский край (114 кредитов на 286 млн руб.).