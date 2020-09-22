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С 1 октября пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться на карты "МИР"

Данное требование касается только граждан, получающих выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa). Для тех, кто получает выплаты на банковский счёт, к которому карта не выпускается, ничего не изменится, зачисления будут происходить, как и раньше, сообщают в ПФР.

Если при получении карты «МИР» изменяются реквизиты расчётного счета, то об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Сделать это можно дистанционно.

Для этого нужно:

  • зайти на сайт ПФР в Личный кабинет гражданина;
  • авторизоваться под паролем с портала «Госуслуги»,
  • из списка электронных сервисов выбрать в разделе «Пенсии» «Подать заявление о доставке пенсии;
  • заполнить форму заявления и отправить.

Со следующего месяца пенсия и социальные выплаты будут поступать на новую карту «МИР».

Представить новые реквизиты также можно в клиентской службе ПФР по предварительной записи или направить информацию почтой.

Напоминаем, что получатель пенсии в любой момент может поменять доставочную организацию (поменять банк на почту или наоборот). Сделать это можно не выходя из дома, так же подав заявление в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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