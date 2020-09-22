Партнеры Байкальского банка Сбербанка признаны «Экспортерами года» в Дальневосточном федеральном округе

Пять компаний, являющихся клиентами Байкальского банка ПАО Сбербанк в Бурятии и Якутии, стали победителями регионального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», сообщают в банке.

По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, АО «Российский экспортный центр» и предпринимательских объединений, «Экспортерами года» в Дальневосточном федеральном округе признаны:

- Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «крупный бизнес» - АО «Свинокомплекс «Восточно - Сибирский» (Республика Бурятия). Компания занимается разведением свиней и производства мяса свинины, в т.ч. субпродуктов. Основным направлением экспорта является Монголия. В конце 2019 года предприятие успешно прошло проверку Россельхознадзора на получение разрешения экспортировать свою продукцию на Филиппины, в Японию и Таиланд, а также во Вьетнам и страны таможенного союза;

-Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «крупный бизнес»- АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (Республика Бурятия). Компания является одним из предприятий холдинга «Вертолеты России», специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш). Доля завода в общем объеме промышленного производства Республики Бурятия достигает 30-40%. Завод осуществляет экспортные поставки в Казахстан, Бангладеш, Китай и Камбоджу;

- Номинация «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «малое и среднее предпринимательство» - ООО «Туску» (Республика Саха (Якутия). Компания занимается изготовлением изделий и полуфабрикатов из бивня мамонта. Экспортирует свою продукцию, а также сырье из бивня мамонта в Китай;

- Номинация «Трейдер года» в категории «малое и среднее предпринимательство» - ООО «Мегаполис» (Республика Бурятия). Компания специализируется на оптовой торговле и оказании маркетинговых, информационно-консультационных, транспортно-логистических услуг в области внешнеэкономической деятельности, занимается продвижением продукции тяжёлой промышленности и машиностроения. «Мегаполис» имеет договорные отношения с рядом производителей и торговыми домами заводов производителей, продукция которых тесно связанна с железнодорожным транспортом, в том числе в Китае и в Монголии;

-Номинация «Новая география» - ОАО (Республика Бурятия). Компания производит сульфатную небеленую целлюлозу, картон и гофро-продукцию. Комбинат также осуществляет производство и распределение тепловой и электрической энергии. Сбыт продукции «Селенгинский ЦКК» осуществляется на внешнем рынке – в Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Китае, Монголии, Японии ,Афганистане.

Всероссийская премия «Экспортер года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин: «Мы поздравляем наших партнеров со значимой победой в региональном этапе Всероссийской премии «Экспортер года». Приятно, что ведущие компании Бурятии и Якутии заняли лидирующие позиции в разных профильных номинациях, что свидетельствует о системной региональной работе на пути к достижению экономических результатов деятельности. Территории присутствия Байкальского банка Сбербанка традиционно имеют тесные связи со странами Азиатско-Тихоокеанского, активно развивают экспортные направления и мы рады поддерживать наших клиентов в развитии данной деятельности. Сбербанк уделяет особое внимание поддержке предприятий, работающих с зарубежными партнёрами, мы предлагаем им специализированные финансовые решения, консультационную и образовательную помощь».

Победители регионального этапа Всероссийского конкурса примут участие в федеральном этапе премии «Экспортер года». Церемония награждения лауреатов пройдет в ноябре 2020 г. на международном экспортном форуме «Сделано в России». Победители конкурса «Экспортер года» получат различные бонусы от и «Российского экспортного центра» и Генерального партнера премии – ПАО Сбербанк.