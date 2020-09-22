В «Сибэкспоцентре» прошла выставка лесных стратегий «SibWoodExpo»

Процесс подготовки к возможным мероприятиям шел в условиях неопределенности и турбулентности, сообщают в пресс-службе «Сибэкспоцентра».

Но тут-то совсем другое дело: участники, экспоненты, золотой фонд, сформированный годами и приносивший в регион мультипликативный эффект, сдавали билеты, отменяли брони и разводили руками в неведении. И как их потом, скрупулезно планирующих своё время и бюджет, пострадавших финансово от пандемии, заново собрать? Первая же и очень сложная по структуре, к тому же выездная и международная выставка, показала, что профессионализм, когда он есть, обстоятельствами непреодолимой силы не убьешь. И в час назначенный одна из главных выставок региона – «SibWoodExpo» была торжественно открыта, как и в прошлом году, в Братске, – «ключевом городе лесной отрасли региона»,– как определил первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель правительства Константин Зайцев, подчеркнув, что отрасль требует новых подходов и технологий в решении главной задачи – эффективного использования ресурсов, и выставки должны сыграть в этом большую роль. Новая стратегия развития лесного хозяйства в России разрабатывается в триединстве, – продолжил тему исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев: с точки зрения экономики, экологии и эффективного лесопользования.

Логично и оправданно, что лесовосстановление стало главным трендом прошедшей выставки, даже лесные пожары, по счастью и положению вещей в нынешний огнеопасный сезон отступили на второй план, хотя, конечно, из повестки дня не выпали. «Один к одному» теперь золотое правило, его неукоснительно следует соблюдать, чтобы не попасть под большие штрафы, и не только лесозаготовителям. Да и граждан успокоить – «зеленое море тайги» так разрядили проплешинами, что любой неравнодушный человек по первому зову готов взять лопату и поехать в лес садить дерево– прошедшие акции это показали. Взамен вырубленному стволу теперь необходимо посадить новый росток, да не абы как, а по всей агротехнической науке от сертифицированных семян до прижившихся и набирающих силу сосёнок.

Они-то и были главным олицетворением процесса на выставке «SibWoodExpo». Особенно трогательно смотрелись выращенные в Мегетском питомнике побеги в детских руках. Их щедро дарили всем желающим, готовым сделать доброе дело хотя бы и у себя на даче, а Людмила Трифонова, ведущий советник отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса Иркутской области, в экспозиции которого ростки были представлены, не уставала давать консультации, как довести росток до ума. Братск взял на себя задачу восстановить зеленый пояс и занимается созданием крупного питомника до миллиона ростков в год, – поделился планами мэр Сергей Серебренников,– отметив, что для этого необходимы новые современные технологии, с которыми знакомятся на выставках, и кадры.

Компенсационному лесовосстановлению на территории Иркутской области посвящался круглый стол, и разговор шел прямо по поговорке: чем дальше в лес, тем больше дров, потому что лесное хозяйство – большая наука и без глубоких знаний природных условий , экосистем и той же агротехники здесь ни на шаг. К технологии посадок с закрытой корневой системой, зарекомендовавшей себя во всем мире, как и в прошлом году, был особый интерес. Те, кто занимается лесопитомниками, старались выяснить для себя все нюансы – ещё бы, такой бизнес сегодня – золотая жила, ещё и семена не взошли, а уже все будущие ростки выкуплены под ноль. Без посадок в прямом смысле заготовители не смогут развиваться, их накроет правовая гильотина, как не выполнивших закон, и главный в этой связке – досконально знающий лесовоспроизводство специалист. Разговор на эту тему портит нервную систему, потому что подготовка специалистов – проблема, здесь нет того практического тандема, отмечал Илья Ситов, ректор Братского госуниверситета, как у корпораций другого профиля : вуз–производство, и правительство региона вызвалось взять на себя роль агрегатора в важном вопросе.

БГУ – единственный вуз от Урала до Дальнего Востока, который готовит лесных специалистов. А качество таксации лесов на практике – ни в какие ворота, – говорилось на выставке, – по материалам 40- летней давности получить актуальные материалы лесоустройства нельзя. Специалистов нужно заново обучать – почему не на базе того же вуза, который идёт в ногу со временем? Кстати сказать, преподаватели БГУ внимательно изучали все технические новации в экспозиции «SibWoodExpo». Хоть на этот раз в силу известных обстоятельств планы принять на площадке БГУ представителей 15-ти ведущих «лесных» вузов страны для обмена информацией и опытом стали нереальными, встреча прошла он-лайн. Научные исследования, а также современные разработки в области лесовосстановления от вузов Архангельска, Воронежа и Перми участникам конференции в БГУ в рамках выставки были представлены.

Ковидные препоны поменяли планы и других участников «SibWoodExpo», особенно с иностранными партнерами. Но представитель компании Kronwix, прилетевший в Братск из Санкт-Петербурга, несмотря на усеченную программу поездки, утверждал: выставка всегда развитие, в этом он убедился на практике. Проехать с партнером из Швеции по заказчикам, куда поставили оборудование, – иностранца в Сибирь, несмотря на тесты, не пустили, – смогут в следующий раз. Тем более, что деловая программа XXVIII по счету выставки обещает быть значительной и актуальной , – об этом сообщил генеральный директор Андрей Шаповалов, назвав в перечне потенциальных участников «SibWoodExpo» японские центры лесопользования и экологии, а также германский центр науки и инноваций, уже знакомый участникам выставок «Сибэкспоцентра», неизменно привлекающих в регион разные новшества.

Но и старые, наболевшие вопросы необходимо решать. Лесная отрасль – одна из самых важных и проблемных в регионе, к тому же с острым критическим отношением к ней населения и суть встречи бизнеса и власти – неотъемлемую часть деловой программы выставки, Константин Зайцев предложил сделать конструктивной: «Что совместно нужно сделать, чтобы процессы, которые сегодня происходят в лесу, были понятными не только для специалистов, но и для общества?»

Перво-наперво речь пошла как раз об отсутствии обратной связи и предсказуемости со стороны государства в условиях без конца меняющихся правил игры. Можно вспомнить, как пропагандировали на одной из специализированных выставок биржевую торговлю лесом. Она не прижилась, – констатируют сегодня участники «SibWoodExpo», как и многие другие начинания, которые внедрялись спешным порядком, а потом отменялись, когда толком не были продуманы и проработаны. А это потерянные ресурсы и время, а также судейские тяжбы по искам контролирующих организаций, в которых, судя по представленным цифрам, лесопроизводители одерживали победу, но опять же, какой ценой. В связи с вступлением в силу новых регламентов лесозаготовок, которые активно ведутся зимой, а в летний период должны сменяться компенсационным лесовосстановлением, вопрос о дорожной инфраструктуре зазвенел как пила, коснувшись сучка. И недаром возле стенда с огромными шинами в мой средний дамский рост толпились посетители, обсуждая с представителем компании «Глобакс» их мощность, прочность и другие характеристики при прохождении спецмашин в труднодоступных районах.

Город Ковров в Братске был представлен из трех компаний- конкурентов, предлагающих котлы для пелет. Тема набирает обороты и подчеркивает стратегическую логику минлесхоза о рациональном лесопользовании: никаких отходов - всё должно превращаться в продукт – от вершка до корешка. Производители подтверждают: ёмкость рынка котлов для пелет растёт. «Наши потенциальные заказчики – рассказывает представитель котельного завода «Автоматик-лес», штрафов за экологию платят по 150-200 тысяч. Они говорят, уж лучше мы эти средства на пелетный заводик пустим». Мэр Братска Сергей Серебренников на пленарном заседании предложил конкретно: положение о 100 процентной переработке лесных отходов должно стать законом Иркутской области. И хорошо бы работал как станок механической рубки завода «АлтайЛесТехМаш»: ровно и безупречно.

В регионе – это прозвучало с трибун «SibWoodExpo» – 9 млрд кубов запасов древесины, но без рационального подхода к использованию тайги и этого будет мало. Ростки новых подходов к ведению лесного хозяйства в регионе, как показала деловая программа выставки, есть, площадка для привлечения новых передовых технологий, обмена опытом, информацией и наработками – тоже. «Сибэкспоцентр» уже готовит лесную выставку – в 27-й раз.

Автор: журналист, Надежда Зайцева