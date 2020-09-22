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В Иркутской области умер один человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 22 сентября подтверждено 73 новых случая коронавируса, всего за период эпидемии – 18 557. За последние сутки выздоровели 90 человек, за весь период эпидемии – 16 435. 

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Амбулаторно лечатся 1 070 человек, госпитализированы – 746 (+15).

Всего за период эпидемии умерло 213 (+1) человек.

18 сентября в Приангарье зафиксировали вспышку заболеваний коронавирусом. После пика заболевания в июне-июле, когда число новых заражений доходило до 2,5-3,0% в сутки, эпидемия пошла на спад. В сентябре этот показатель снизился до уровня 0,2-0,3%.

На дынный момент область находится на 9-м месте среди российских регионов по количество зараженных COVID-19, соседний Красноярский край на 8-м месте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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