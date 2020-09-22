Бизнесмены Приангарья стали чаще использовать цифровые сервисы

«МТС» проанализировала спрос на цифровые продукты с начала 2020 года в Иркутской области. Наибольший рост показал сервис «МТС Маркетолог» – его продажи увеличились в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост использования сервиса «МТС Маркетолог» с таргетированной SMS-рассылкой с начала года в сегментах малого и среднего бизнеса показал ресторанный бизнес и продуктовый ритейл: на них пришлось 65% новых обращений. Значительно вырос спрос на сервис в сфере непродуктового ритейла: 24% подключений, из них основной объем пришелся на магазины строительных материалов, косметики, бытовой химии, электроники, одежды и 11% пришлись на сферу услуг -- салоны красоты и фотостудии.

«Цифровые решения помогают бизнесу быстрее восстановиться и повысить свою эффективность, а также сохранить рентабельность и снизить издержки. В 2020 году, начиная с марта мы видим на них рост спроса. Так, с помощью сервиса «МТС Маркетолог» можно быстро запустить SMS-рассылку, чтобы привлечь новых и рассказать о новинках или бонусных программах существующим клиентам. Например, салон красоты может организовать акцию на женские стрижки и оповестить о ней всех девушек, проживающих или работающих в близлежащих домах. Точность и адресность рассылки обеспечивает получение сообщения именно той аудиторией, которой это может быть интересно», -- отметил директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев.