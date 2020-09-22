В Приангарье спортсменам выделили дополнительные выплаты на строительство жилья

Согласно очередности, выплату получит тренер по универсальному бою Виктор Качергин. Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

- В 2020 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья уже получили чемпион Европы по тайскому боксу Александр Абдукаримов и победитель первенства мира по универсальному бою Денис Романов. Дополнительно выплата будет предоставлена тренеру по универсальному бою Виктору Качергину, который подготовил победителя первенства мира Дениса Романова, - сказал Павел Богатырев.

Напомним, правом на получение социальной выплаты обладают проживающие на территории Иркутской области и нуждающиеся в жилых помещениях спортсмены-участники чемпионатов, первенств, кубков мира и Европы, Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, Всемирных Специальных Олимпийских игр, входящие в состав спортивных сборных команд России, и их тренеры, осуществляющие проведение со спортсменом тренировочных мероприятий в течение не менее одного года, предшествующего достижению результата. Это одна из мер социальной поддержки талантливых спортсменов и тренеров, реализуемая в Приангарье.