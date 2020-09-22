Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу «Зарплата каждый день»

Альфа-Банк первым среди российских банков запустил услугу начисления зарплаты каждый день вместо обычных выплат один или два раза в месяц. Услуга доступна для зарплатных клиентов Альфа-Банка и подключается в мобильном приложении. Проект запущен совместно с партнером банка, компанией «Деньги Вперед».

Ежедневное начисление зарплаты выгодно не только сотрудникам, но и работодателям. Согласно исследованиям Альфа-Банка и «Деньги Вперед», возможность получать зарплату в ежедневном режиме привлекательна для персонала и снижает его ротацию на 47%.

«Важно, что это не кредит и не аванс, а уже заработанные деньги. Сотрудникам больше не нужно занимать деньги до зарплаты и платить большие проценты микрофинансовым организациям. «Зарплата каждый день» дает свободный доступ к деньгам в любой момент, когда это нужно», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

«Я счастлив, что мы запустили сотрудничество с Альфа-Банком. Это, безусловно, один из лидеров индустрии по качеству клиентского сервиса. Партнерство с Альфа-Банком позволит вывести проект на новый уровень. Мы ставим перед собой цель сделать повседневный доступ людей к собственным деньгам абсолютной нормой жизни», — отметил CEO финтех-стартапа «Деньги Вперед» Павел Гужиков.